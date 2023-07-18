В Кремле оценили идею признать украинскую власть террористическим режимом В Кремле не стали признавать украинскую власть террористическим режимом без оценки юристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался оценивать идею о признании украинской власти «террористическим режимом». По его словам, для этого необходим комментарий юристов, основанный на международном праве. Так Песков прокомментировал соответствующий призыв политика Сергея Степашина к депутатам Государственной думы. Он подчеркнул, что инициатива еще не была рассмотрена.

Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее, — констатировал Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что общество уже давно считает киевскую власть террористическим режимом. Украина каждый раз лишь доказывает, что подобные мнения небезосновательны, добавил он.

Вместе с этим Песков отметил, что у России нет сомнений относительно причастности Украины к нападению на Крымский мост. По его словам, инициатива об усилении защищенности данного объекта по-прежнему прорабатывается.

Песков также обратил внимание, что Киев неоднократно использовал черноморский зерновой коридор в военных целях. Комментируя планы Украины продолжить соглашение без участия России, представитель Кремля отметил, что необходимо брать в расчет риски, связанные с прохождением маршрута рядом с зоной боевых действий.