В Кремле отказались от новогоднего приема

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новогоднего приема в этом году в Кремле не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как напоминает РИА Новости, традиционный прием, который ранее устраивался в конце каждого года, не состоится уже второй год подряд.

Нет. Не планируется, — сказал Песков.

Также стало известно, что в Москве отменили праздничный салют и фейерверки на Новый год и Рождество. В документе, подписанным заместителем руководителя департамента региональной безопасности Кирилла Малышкина, подчеркивается, что решение было принято после рассмотрения соответствующего запроса.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением отменить новогодние салюты в столице. Парламентарий заявил, что сейчас «не лучшее время» для фейерверков. Сэкономленные деньги он призвал потратить на нужды участников специальной военной операции.

До этого в Крыму отменили все массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.