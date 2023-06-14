В Кремле отказались менять статус СВО Песков: статус СВО пересматриваться не будет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Статус военной операции на Украине пересматриваться не будет, она продолжит оставаться СВО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине продолжаются, передает ТАСС.

Об этом речи не идет. Остается специальной военной операцией. Она продолжается, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что специальная военная операция является в том числе и правозащитным мероприятием, поскольку российская армия пытается обезопасить жителей Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить военное положение на территории всей страны не имеет смысла. При этом он отметил, что по некоторым вопросам, связанным с проведением военной операции на Украине, необходимо работать тщательнее.

Кроме этого, российский лидер заявил, что для остановки военного конфликта на Украине страны Запада должны перестать поставлять оружие ВСУ. По его словам, в случае прекращения поставок Киев сам захочет сесть за стол переговоров с Москвой на любых условиях. Он подчеркнул, что западные державы «выгребли» все имеющееся оружие для поставок на Украину, однако в скором времени оно закончится.