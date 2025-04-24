В Кремле отказались комментировать утечки плана Трампа по Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не будет комментировать информацию об утекших деталях плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Россия не хочет этого делать.

Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана, — сказал он.

Песков подчеркнул, что РФ нацелена на урегулирование украинского кризиса. Москва, по его словам, ценит усилия Вашингтона в решении этого вопроса.

Ранее New York Post со ссылкой на представителя администрации США сообщал, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение прекращения огня. Журналисты добавили, что также обсуждается использование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и не входящей в НАТО страны.

До этого член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва готова гарантировать прекращение огня, если Киев выведет войска с российских территорий. Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием к этому.