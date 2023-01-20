В Кремле отреагировали на размещение ПВО на здании Минобороны в Москве Песков отказался комментировать размещение ПВО на крыше здания Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Министерства обороны в Москве. В беседе с журналистами он подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство, передает РИА Новости.

Хочу вас переадресовать в Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. О всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в Минобороны, — сказал Песков.

Ранее военкор, член Совета по правам человека Александр Коц отреагировал на публикацию российскими Telegram-каналами видеокадров, на которых, предположительно, происходит установка систем ПВО в Москве, выразив мнение, что это является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее. Минобороны РФ не комментировало опубликованные фото и видео.

Ранее журналисты спросили у Пескова, защищены ли крупные российские города, в частности Москва, от потенциальных ударов беспилотников Украины, на что тот затруднился ответить и переадресовал вопрос в Минобороны.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заверил, что вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты от украинских беспилотников. Он отметил, что российский комплекс «Панцирь», который стоит на защите столицы, может засекать и уничтожать дроны, а российские военные научились действовать против дронов в Сирии и на Украине.