В Кремле отказались комментировать приговор журналисту Сафронову Песков: Кремль не имеет права комментировать приговор журналисту Сафронову

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Журналист Иван Сафронов (на заднем плане), обвиняемый в государственной измене

Кремль не имеет никакого права комментировать приговор журналисту Ивану Сафронову, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее он высказал предположение, что глава РФ Владимир Путин может знать об обвинительном приговоре из средств массовой информации, передает РИА Новости.

Я не могу сказать, знает ли президент. Могу предположить, что Путин знает о вердикте из СМИ. Кремль не имеет права комментировать приговор, — поделился Песков.

Накануне Мосгорсуд огласил приговор советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о госизмене. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сафронов более двух лет, после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года, находится в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.