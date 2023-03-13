В Кремле отказались комментировать информацию о визите лидера КНР в Москву Песков не стал опровергать или подтверждать возможный визит Си Цзиньпина в Москву

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Си Цзиньпин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать информацию о возможной поездке лидера Китая Си Цзиньпина на следующей неделе в Москву. Он пояснил, что об официальных зарубежных визитах объявляют по взаимной договоренности сторон, передает ТАСС.

Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности сторон, — сказал он.

Песков добавил, что Кремль своевременно проинформирует о планах визита президента Сирии Башара Асада в РФ.

13 марта Reutersс сообщило со ссылкой на источники, что Си Цзиньпин посетит Москву на следующей неделе. По информации источников агентства, лидер КНР намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Глава российского государства пригласил китайского коллегу в Москву в ходе переговоров по видеосвязи в конце 2022 года. По словам Путина, встреча лидеров обеих стран покажет миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

В начале марта Песков сообщил, что Кремль пока не намерен анонсировать визит сирийского президента, поскольку это обусловлено правилами безопасности при подготовке международных поездок.

В последний раз Асад посещал Москву еще до начала спецоперации на Украине, в сентябре 2021 года. В феврале 2023-го в ходе телефонного разговора с президентом Путиным лидер Сирии поблагодарил российского коллегу за помощь, оказанную его стране в ликвидации последствий землетрясения.