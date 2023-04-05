В Кремле отказались комментировать арест Трампа

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Дональд Трамп

Кремль не станет комментировать арест бывшего президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не считает возможным вмешиваться во внутренние дела американцев, как и Белый дом не должен вмешиваться в дела РФ, передает РИА Новости.

Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать, — подчеркнул Песков.

Накануне Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам. В частности, речь идет о незаконных договоренностях со Сторми Дэниэлс. Предполагается, что Трамп таким образом старался скрыть информацию об их связи.

Как передавали журналисты Fox News, Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что арест Трампа, активно заявлявшего о намерении вновь баллотироваться в президенты, говорит о кризисе либерализма.