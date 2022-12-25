В Кремле отерагировали на введение Западом «потолков» цен на нефть и газ Песков назвал «потолки» цен на нефть и газ неприемлемыми для России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел неприемлемыми для России введенные западными странами потолки цен на нефть и газ. В эфире канала «Россия 1» он подчеркнул, что для Москвы это «дело принципа», поскольку шаг ЕС является вмешательством в процессы рыночного ценообразования.

Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа — это вмешательство в процессы рыночного ценообразования, — подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель Кремля допустил, что если сейчас пойти на уступки и принять условия, то в будущем появится потолок, ущемляющий интересы Москвы. В этой связи РФ никогда не согласится на «такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», подчеркнул Песков.

В начале декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

22 декабря Совет ЕС утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» Европы к России. Также он отметил, что ЕС пошел на этот шаг, осознавая «бессилие повлиять на ситуацию».