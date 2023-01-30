В Кремле осудили атаки на оборонные объекты Ирана Песков: российское руководство осуждает атаки на оборонные объекты Ирана

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В Кремле осуждают произошедшие накануне атаки на оборонные объекты Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российские спецслужбы анализируют поступившую информацию с тем, чтобы получить полную картину произошедшего.

Можно только осудить подобные действия, которые направлены против суверенного государства, — подчеркнул представитель Кремля.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану, но комментировать ситуацию при этом не стал. В МИД России осудили атаку беспилотников, заявив, что подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана, пояснили в издании.