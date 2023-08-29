В Кремле опровергли обсуждение Путиным санкций с лидерами стран Европы Песков: Путин никогда не обсуждал тему санкций Запада с Шольцем и Макроном

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит газета «Известия», фактические данные указывают на рост экономики РФ, несмотря на ограничения со стороны стран Европы. Так Песков прокомментировал публикацию немецкого издания Bild о том, что российский лидер говорил о рестрикциях с Макроном и Шольцем в 2022 году.

Я могу со своей стороны подтвердить, что никогда президент Путин в своих контактах не затрагивал тему санкций с руководителями стран, которые их вводили. <...> Да, действительно, Путин никогда с ними о санкциях не говорил, — сказал Песков.

Он добавил, что России важны собственные дела, и посоветовал французам и немцам самим обсуждать статью немецкой газеты.

Накануне Bild раскрыла содержание разговора Путина с Макроном и Шольцем на тему санкций, который, по версии издания, состоялся весной 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ ждали от российского лидера просьбы смягчить введенные санкции, однако он не сделал этого, отмечала газета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил со ссылкой на данные Всемирного банка, что Россия стала самой крупной экономикой среди стран Европы, а также вошла в пятерку лучших экономик мира. Он подчеркнул, что санкции, которые страны Запада начали вводить против РФ еще 10 лет назад, бумерангом ударили по ним самим. По этой причине Германия вышла из пятерки крупнейших экономик мира, а Соединенные Штаты Америки уступили первенство Китаю.