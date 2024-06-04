В Кремле ответили на вопрос о даче Путина на Алтае Песков: у Путина нет официальной резиденции на Алтае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

У президента России Владимира Путина нет официальной резиденции на Алтае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что там сгорело здание, которое СМИ называют резиденцией главы государства. По его словам, он не располагает информацией о пожаре, передает ТАСС.

Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет, — сказал Песков.

Также он отметил, что не располагает информацией об упомянутом пожаре. По его словам, «это не имеет отношения» к Кремлю, поскольку такого официального объекта нет.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин встретится с лидером Боливии Луисом Арсе. По его словам, переговоры состоятся на полях Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Основной темой мероприятия в этом году будет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Выступление главы государства запланировано на 7 июня.

До этого представитель Кремля заявил, что бывший американский разведчик Скотт Риттер, которому Госдепартамент США ограничил выезд в РФ, работал в спецслужбах. По его словам, ограничения могут быть связаны с этим фактором. Он отметил, что в этом деле важно знать детали, о которых не сообщается, а «огульно чего-то кричать не хочется».