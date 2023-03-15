Информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада не соответствует действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация, что Путин проводит переговоры с Асадом.
Неправда, — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин 15 марта проведет в Москве переговоры с Асадом, говорится на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития отношений двух стран в вопросах политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества и другие.
Известно, что 14 марта Асад прибыл в российскую столицу.