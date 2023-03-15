Александр Чеков

В Кремле опровергли информацию о начале переговоров Путина и Асада Песков заявил, что президенты Путин и Асад еще не начали переговоры

15 марта 2023 в 13:32

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин с сирийским коллегой Башаром Асадом