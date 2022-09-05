В Кремле заявили, что не будут превентивно останавливать поставки нефти Песков: ограничение поставок нефти странам G7 со стороны России может быть только ответной мерой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цистерны с нефтью

Россия может ограничить поставки нефти в другие страны только в качестве ответной меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос, когда Россия может оказаться от поставок нефти в условиях идеи G7 ввести потолок цен на такое сырье — как только такие ограничения будут введены или превентивно

Конечно, это может быть только ответной мерой, — сказал он.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Такое решение главы ведомств приняли во время видеоконференции. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.