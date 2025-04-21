В Кремле определились с критериями оценки депутатов к выборам РБК: Кремль разделит депутатов перед выборами на три группы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле определились с параметрами оценки депутатов Госдумы к грядущим выборам — регионы разделят их по «системе светофора»: на зеленую, желтую и красную группы, сообщает РБК. Отмечается, что в парламентариях будут оценивать авторитет среди коллег и «несгораемый остаток» электората.

По сообщению инсайдеров издания, некоторое время назад администрация президента направила в регионы анкету, где попросила оценить действующих парламентариев и в случае необходимости предложить замены. Отмечается, что распоряжение касается депутатов всех партий. В анкете прямым языком говорится, что это часть процесса составления списков на новый созыв в Думу, выборы в которую состоятся в декабре 2026 года.

От местных администраций требуется указать возраст депутата и поместить его в зависимости от оценки его работы в одну из трех групп — зеленую, желтую или красную. «Система светофора» давно используется нынешним составом АП — по ней же, например, оценивают сложность избирательной кампании в том или ином регионе. Кроме того, необходимо пояснить, каков общественный статус парламентария: принадлежит ли он к участникам СВО, победителям «Лидеров России» или «Лидеров России. Политика», состоит ли он в «Народном фронте», обучается ли в программе «Время героев» или в ВПШ и так далее.

Кроме того, представителям регионов предложили выбрать кандидатов на замену тому или иному нынешнему депутату. Что касается новых кандидатур, то об этих людях необходимо дать справочную информацию о деятельности и заслугах перед общественностью. Отмечается, что к текущему моменту вся информация их местных администраций уже должна попасть в АП.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что средняя социальная пенсия россиян после индексаций равна сумме чуть больше 15 тысяч рублей. Парламентарий отметила, что в текущем году было проведено уже две индексации согласно распоряжению президента России Владимира Путина, а 1 октября произойдет еще одна.