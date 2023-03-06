В Кремле не готовы назвать сроки визита Асада Песков: Кремль своевременно сообщит о визите Асада

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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад

Кремль сообщит о планах визита президента Сирии Башара Асада в Россию в установленное время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он объяснил, что анонсировать приезд Асада пока преждевременно. По словам Пескова, это обусловлено правилами безопасности при подготовке международных визитов. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что сирийский лидер планирует посетить РФ с официальным визитом в середине марта.

Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Ну, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визита, поэтому мы не спешим. Своевременно все сообщим, — сказал Песков.

В последний раз Асад посещал Москву еще до начала спецоперации на Украине, в сентябре 2021 года. В феврале 2023 года в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным лидер САР поблагодарил российского коллегу за помощь, оказанную его стране в ликвидации последствий землетрясения.

В январе Асад встретился со спецпредставителем Путина по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Президент САР в ходе встречи выразил России поддержку в проведении СВО.