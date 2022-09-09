В Кремле охарактеризовали ответные меры на санкции Запада Песков: ответные меры на антироссийские санкции Запада и рейдерские захваты имущества будут выверенными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответные действия на санкции Запада, включая рейдерские захваты активов у российского бизнеса, будут выверенными, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в первую очередь российские власти будут принимать решения исходя из собственных интересов. При этом Песков отметил, что в интересах Москвы принимать контршаги, но «не всегда зеркального характера». Пресс-секретарь указал на тщательную выверенность и проработку подобных действий.

Главная мысль президента (России Владимира Путина. — NEWS.ru) заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено, — заявил Песков

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал активы российского предпринимателя, бывшего председателя совета директоров инвестиционной компании АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сообщается на сайте ВАКС. В общей сложности ВАКС изъял у Евтушенкова 17 объектов недвижимости, общая площадь которых составила около 100 тысяч квадратных метров. Конфискации также подверглись доли олигарха в нескольких украинских компаниях.

До этого в Совете Федерации заявили, что страны Евросоюза могут в ближайшее время начать конфисковывать имущество у россиян, попавших в ограничительный список ЕС. Попавшие в черный список граждане России, согласно седьмому пакету санкций, обязаны передать информацию о своих активах компетентным органам Евросоюза до 1 сентября. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал весь процесс «классическим западным грабежом».