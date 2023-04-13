«Тяжба имела место»: Песков о решении трибунала в Гааге по Крыму Песков заявил, что Россия проанализирует решение суда Гааги по делу «Нафтогаза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия проанализирует решение арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге о выплате «Нафтогазу Украины» компенсации за потери активов в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, с этим вопросом уже работают специалисты, занимающиеся защитой прав России, передает РИА Новости

Эта тяжба имела место. Решение новое. Нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой прав России в этом деле, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях, — заявил представитель Кремля.

13 апреля глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании $5 млрд за ущерб от потери активов в Крыму. По его словам, в случае отказа Москвы от добровольного исполнения решения суда компания имеет право начать процесс признания арбитражного решения и допуска к его принудительному исполнению на территории тех государств, где находятся активы России.