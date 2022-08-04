В Кремле оценили желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином Песков назвал нормальным желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Фото: Офис Президента Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости. Песков назвал интенцию украинского лидера «нормальным процессом». Ранее Зеленский изъявил желание напрямую поговорить с Си Цзиньпином о конфликте с РФ.

Это нормальный процесс. Конечно, он (Зеленский. — NEWS.ru) доносит свою позицию, мы доносим свою позицию, — заявил Песков.

На вопрос журналистов агентства, стоит ли бояться, что украинский глава «перевербует» китайского коллегу, пресс-секретарь дал отрицательный ответ.

Ранее Зеленский заявил, что желает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином из-за специальной операции России на Украине. Он назвал КНР очень мощным государством с сильной экономикой. По мнению украинского лидера, Пекин сможет повлиять на Москву. Украинский лидер добавил, что Киев уже отправлял запрос на проведение переговоров, но они не состоялись. По его мнению, они были бы полезными.

В мае Зеленский указывал, что Китай, «к сожалению для него», не поддерживает Украину, выбрав политику «быть в стороне». При этом он признал, что КНР не предпринимает никаких шагов против Киева.