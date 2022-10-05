В Кремле оценили заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму Песков: заявления США о возможных ударах по Крыму подтверждают их вовлеченность в конфликт

Фото: Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Заявления Пентагона о возможных ударах реактивными системами залпового огня по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал слова заместителя помощника американского министра обороны Лоры Купер о том, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Соединенными Штатами, способны достигать Крыма.

(Такие заявления. — NEWS.ru) и прямо, и косвенно являются подтверждениями непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт, что создает чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи Украине включены четыре реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. Всего Киев получит от США вооружения со складов американской армии на $625 млн. Пакет также включает в себя 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же орудий калибра 105 мм.

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО.