В Кремле оценили заявления Парижа о коалиции для отправки войск на Украину Песков: сколачивание Парижем коалиции для отправки войск на Украину очень опасно

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Линия Франции на сколачивание коалиции стран, готовых направить войска на Украину, очень опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, это ведет к напряженности.

В целом расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некий контингент, конечно, является не чем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности. Это опасная линия, очень опасная, — заявил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

Вместе с тем бывший агент ЦРУ Роберт Бэр выразил мнение, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину указывают на то, что у Парижа нет уверенности в способности Киева выстоять. По его словам, французский лидер блефует.

Ранее итальянский евродепутат Франческа Донато заявила, что Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовят общественное мнение к войне. Она назвала французского лидера опаснейшим человеком в Европе из-за его заявления о возможности отправки западных военных на Украину.