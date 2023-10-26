В Кремле оценили заявление Пашиняна о диверсификации отношений Песков: Россия рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Москва в контактах с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал интервью армянского лидера The Wall Street Journal, особо подчеркнув, что не склонен воспринимать газету как первоисточник.

Мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве продолжают диалог с Ереваном. Песков напомнил, что у обеих стран обширная повестка дня.

Накануне Пашинян заявил изданию Wall Street Journal, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Пашинян подчеркнул, что недавние события в Карабахе привели Ереван к решению диверсифицировать отношения в сфере безопасности.