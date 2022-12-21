В Кремле оценили запуск производства автомобиля «Москвич-3» Песков: Путин пока не планирует тестировать новый автомобиль «Москвич-3»

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пока не планирует лично тестировать новый «Москвич 3», но в Кремле приветствуют запуск производства автомобиля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, запуск производства в сжатые сроки на фоне дефицита на рынке легковых машин можно только приветствовать

Пока нет таких планов у президента. Это, безусловно, отрадный факт, что в такие сжатые сроки будет запущено производство, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что завод «Москвич» планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.

Первым из них станет городской кроссовер «Москвич-3»: сообщалось, что стоимость его составит 1 млн 970 тысяч рублей, и уже в 2023 году завод начнет сотрудничать с дилерскими центрами в городах-миллионниках, расширяя присутствие на рынке по мере увеличения производительных объемов. Кроме того, «Москвич-3» также появится в парках такси и каршеринга.