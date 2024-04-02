«Позиции нет»: Кремль о законопроекте об участии иноагентов в выборах Песков: у Кремля нет позиции по законопроекту об участии иноагентов в выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что подготовленный партией «Справедливая Россия — За правду» законопроект о запрете иностранным агентам участвовать в выборах не является инициативой Кремля, передает ТАСС. Он добавил, что предстоит обсуждение этого документа.

У нас никакой позиции нет, это не наша инициатива была, — отметил представитель Кремля.

В конце марта телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила о планах баллотироваться в Мосгордуму. По ее словам, она и еще 44 лица, признанные в России иностранными агентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах. Таким образом она решила проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня. Инициатива принадлежит лидеру партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову и первому замруководителя фракции Дмитрию Гусеву.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ. Общественник отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько, и о его правильности говорят отъезд Пугачевой в Израиль, ее «антироссийская позиция» и поддержка мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).