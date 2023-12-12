В Кремле оценили выводы СВР о замене Западом Зеленского Песков: СВР говорит о замене Зеленского в долгосрочной перспективе

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Служба внешней разведки (СВР) России делает выводы о подготовке Западом замены лидера Украины Владимира Зеленского на основании своей «специфической информации», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, возможно, речь идет о долгосрочной перспективе.

Здесь, наверное, речь идет о такой долгосрочной перспективе. Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы, — сообщил Песков.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что в службу поступают данные о том, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. По словам Нарышкина, среди причин называются неудачи на поле боя, отсутствие решений по вопросам коррупции и утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах США.

Нарышкин подчеркнул, что возможными преемниками Зеленского на Западе считают главкома ВСУ Валерия Залужного, председателя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, главу администрации президента Андрея Ермака, экс-советника главы офиса президента Алексея Арестовича или мэра Киева Виталия Кличко.

Военный корреспондент Александр Коц до этого написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. Отказом от выборов законодательная власть Украины в полном составе показывает западному покровителю «фак», подчеркнул он.