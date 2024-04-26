В Кремле оценили выставку трофейной техники ВСУ в Москве Песков назвал блестящей идеей выставку трофейной техники ВСУ в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сотрудники полиции на площадке трофейной военной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе СВО в парке Победы на Поклонной горе

Выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей и вызовет большой интерес у граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, граждане должны видеть поверженную технику Вооруженных сил Украины.

Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику, — сказал Песков.

Он добавил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет планов по посещению выставки. Однако, по словам Пескова, коллекция иностранной военной техники заслуживает большого внимания.

Ранее в Сети появились кадры трофейной техники ВСУ, которую доставили в Москву. Выставка откроется 1 мая и продлится один месяц. На ней будут представлены более 30 образцов техники, захваченной российскими бойцами в зоне спецоперации на Украине, производства США, Франции, Великобритании, Швеции и других стран. В частности, гости выставки смогут увидеть танк Leopard, БМП Marder, Bradley, CV90, а также бронемашину АМХ-10RC.