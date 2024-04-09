В Кремле оценили выход Турции из ДОВСЕ Песков назвал ДОВСЕ нежизнеспособным в нынешней ситуации

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Дмитрий Песков

Договор об обычных вооруженных силах в Европе в нынешних обстоятельствах во многом потерял свою жизнеспособность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он оценил выход Турции из ДОВСЕ.

В целом этот документ во многом сейчас свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации, — отметил представитель Кремля.

Ранее был опубликован указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе Турции из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Решение вступило в силу с 8 апреля.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что выход Турции из ДОВСЕ — это чисто технический вопрос. Он считает, что его все равно никто не соблюдает. Тем не менее, добавил эксперт, республике необходимо выйти из него для защиты своих интересов и стабилизации на Южном Кавказе.

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В МИД отметили, что Москва прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем.