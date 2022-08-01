В Кремле оценили выход первого судна с зерном из украинского порта Песков: в Кремле позитивно оценили выход первого судна с зерном из Одессы

Фото: Ukrainian Presidential Press/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают позитивным выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы, передает ТАСС. Также он выразил надежду на то, что подобный механизм будет работать эффективно.

По факту выхода первого судна — это весьма и весьма позитивно. Это хорошая возможность протестировать выполнение договоренностей, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что они будут работать эффективно, — рассказал он.

При этом Песков отказался говорить о том, с какой частотой и ритмичностью будут вывозить зерно из украинских портов. Он заявил, что данный вопрос находится вне его компетенции, более подробную информацию необходимо получать у оператора перевозок.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа. По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего будет перенаправлен в Ливан.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.