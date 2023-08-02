В Кремле оценили выдачу оружия теробороне Белгородской области Песков заявил, что выдача оружия добровольцам в Белгородской области ведется под контролем

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Дмитрий Песков

Выдача оружия добровольцам теробороны Белгородской области ведется под тщательным контролем, в соответствии с законом и обстановкой в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти меры выглядят необходимостью на фоне атак.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что в Белгородской области членам местной территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Главное, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством – это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются, — заявил Песков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что некоторые батальоны территориальной обороны в регионе будут оснащены оружием. По его словам, в первую очередь речь идет о батальонах, находящихся в приграничных районах. Он добавил, что внесения изменений в действующее законодательство для выдачи оружия бойцам теробороны не потребуется.