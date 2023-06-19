В Кремле раскрыли важный источник информации для Путина Песков назвал военкоров важным источником информации для Путина

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами в Кремле

Президент России Владимир Путин 13 июня провел откровенный разговор с военкорами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства высоко ценит работу военных корреспондентов. Песков отметил, что журналисты предоставляют важную информацию с мест событий, передает ТАСС.

Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них — диалог с военкорами. Был весьма и весьма откровенный разговор, большую часть вы видели, была и небольшая закрытая часть. Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать, — сказал Песков.

13 июня в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. На встречу с президентом позвали сотрудников федеральных каналов и авторов крупных Telegram-каналов, которые освещают спецоперацию на Украине.

Среди участников — Дмитрий Стешин и Александр Коц (КП), Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка и другие. Подрыв Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ стали главными темами для обсуждения. Участники встречи отметили, что разговор получился острым и откровенным.