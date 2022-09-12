В Кремле прокомментировали возможность разговора Путина с Кадыровым Песков: Путин пока не планирует переговоры с Кадыровым

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Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова не запланированы, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что глава государства и руководитель региона достаточно часто общаются.

Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет, — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, планируются ли у главы государства какие-либо контакты с Кадыровым в связи с его готовностью обсудить ход спецоперации с высшим руководством страны.

Ранее Кадыров заявил о намерении разъяснить реальную обстановку на Украине руководству Минобороны РФ и властям в том случае, если они в ближайшие дни не изменят стратегию проведения СВО. Он подчеркнул, что в зоне спецоперации возникла «интересная, офигенная ситуация».

Представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.