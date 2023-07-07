В Кремле оценили возможные санкции против «Нафтогаза» Песков: Москва может рассмотреть возможность санкций против «Нафтогаза»

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Россия может рассмотреть возможность введения санкций против украинской компании «Нафтогаз» при необходимости, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва не позволит ущемлять свои интересы.

Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области. Будем внимательно отслеживать, мы не позволим ущемлять интересы, — сказал Песков.

Ранее «Нафтогаз» и еще пять его структур подали ходатайство в окружной суд Колумбии в США о подтверждении решения суда в Гааге, обязавшего Россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество компании в Крыму. В «Нафтогазе» заявили, что намерены использовать «все доступные механизмы» для взыскания средств и «имеют право» на принудительное исполнение решения суда в тех странах, где есть активы РФ.

Песков отмечал, что Россия будет прорабатывать все юридические аспекты для защиты своих прав по иску «Нафтогаза Украины» о взыскании $5 млрд за активы в Крыму.

В апреле Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за крымские активы. Тогда Песков заявлял, что Москва проанализирует это решение суда.