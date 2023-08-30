В Кремле оценили возможные гарантии Запада Киеву Песков: соглашения о гарантиях Запада Киеву без учета условий РФ нежизнеспособны

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Любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Киев уже подписал ряд таких документов, но в них не учтены интересы Москвы в плане безопасности, передает ТАСС.

Подписан целый ряд соглашений. В этом контексте мы ни разу не слышали о каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые высказывались нашей страной о безопасности. Они не могут быть жизнеспособными без учета безопасности России, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Киев и Лондон приступили к переговорам по предоставлению Украине гарантий безопасности. Он выразил надежду, что первые двусторонние договоры по данному вопросу будут заключены уже до конца текущего года.