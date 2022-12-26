Песков оценил возможность встречи Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ Песков: трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не будет

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита СНГ в Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь может идти лишь о двусторонних контактах.

Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи, — сказал представитель Кремля.

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. Событие является традиционным и ежегодно проводится в преддверии Нового года.

Ранее Песков не исключил, что у Путина, Алиева и Пашиняна будет возможность переговорить на полях неформального саммита в Санкт-Петербурге. При этом представитель Кремля уточнил, что конкретных договоренностей на этот счет нет.

Последняя трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана состоялась в конце октября в Сочи. А 9 декабря на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке Путин провел отдельную встречу с Пашиняном.