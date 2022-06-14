В Кремле оценили возможность выделения Минску $1,5 млрд Песков: Москва и Минск обсуждают варианты взаимодействия по импортозамещению

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Москва и Минск обсуждают разные варианты взаимодействия по теме импортозамещения, в частности финансового, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который рассказал, что Россия планирует выделить $1,5 млрд для участия Минска в программе импортозамещения, передает РИА Новости.

Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все на стадии обсуждения, — сказал Песков.

Накануне Лукашенко заявил, что Россию продолжат душить санкциями, а заодно и Белоруссию, чтобы Москва не смогла обходить рестрикции через Минск. Он также отметил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову», потому что рестрикции вредят в первую очередь тем странам, которые их вводят.

Ранее посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Лукашенко. Встреча состоится «в ближайшее время». Он напомнил, что в этом году страны-союзницы отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.