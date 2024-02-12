В Кремле оценили возможность визита Путина в Ереван Песков заявил о необходимых гарантиях от Армении перед визитом Путина в Ереван

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Владимир Путин

Россия перед возможным визитом президента Владимира Путина в Армению должна заручиться гарантиями от армянских партнеров в связи с присоединением этой страны к Римскому статуту Международного уголовного суда, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, данный шаг Еревана не может не оказывать негативного влияния на отношения двух государств.

Новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно же, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров, — заявил Песков.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие Римский статут — устав МУС, — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

Песков ранее заявил, что Армения имеет суверенное право присоединиться к МУС. По его словам, для России первостепенно, чтобы подобные шаги не отражались на взаимодействии стран.