В Кремле оценили возможность саммита России и США Песков: о саммите России и США в настоящее время речи не идет

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В настоящий момент о саммите Россия — США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Поводом для его заявления, которое цитирует ТАСС, стали слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Нет, пока о саммите <...> в настоящий момент <...> речи не идет, — сказал Песков.

Ранее Рябков уточнил, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ состоится с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Он добавил, что также ожидаются контакты по линии спецслужб. О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, ранее заявил президент США Джо Байден.

Рябков также подчеркнул, что с США «не о чем говорить» в вопросе украинского конфликта, поскольку Москва и Вашингтон имеют радикально противоположные позиции и обсуждение этой темы ведет лишь к «обмену сигналами» вместо полноценного диалога. Предварительные условия для начала переговоров, которые выдвинули украинские власти, также выглядят неприемлемыми.