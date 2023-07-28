В Кремле оценили возможность проведения нового саммита Россия — Африка Песков: Москва уже думает о третьем саммите Россия — Африка

Фото: Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Москва рассматривает возможность созыва третьего саммита Россия — Африка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сроки проведения мероприятия на данный момент не определены, однако это будет сделано в ближайшее время.

Очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего (саммита. — NEWS.ru), — заявил Песков.

Саммит Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в саммите Россия — Африка. По словам его помощника Юрия Ушакова, Путин пообщался с лидерами 17 африканских стран. Среди них были представители Египта, Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии и других государств.

Песков ранее сообщил, что в Кремле не обсуждается вопрос поездки Путина на саммит стран АТЭС в Сан-Франциско. Он добавил, что Москва не будет ждать приглашения на данное мероприятие.