В Кремле оценили возможность пасхального перемирия на Украине Песков заявил, что инициатив о пасхальном перемирии от Киева не поступало

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Инициатив о пасхальном перемирии в зоне спецоперации на Украине со стороны Киева не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва уже выдвигала такие предложения, но киевский режим отказывался их принимать.

Пока не было таких инициатив. Но у нас только началась Страстная неделя. Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала подобные инициативы, сама придерживалась, но сталкивалась с нежеланием Киева следовать такому режиму, — заявил Песков.

До этого папа римский Франциск назвал лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. По его словам, никакой другой альтернативы не существует.

Песков ранее заявил, что комментариев о предложенном папой римским пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет. Он пояснил, что в Кремле не слышали об этом непосредственно от Ватикана.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что пасхальное перемирие на Украине действительно возможно, но оно нарушит военную стратегию российских военных. По словам депутата, это время может быть использовано ВСУ в своих интересах.