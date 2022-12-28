В Кремле оценили возможность ответа на потолок цен на газ Песков: говорить об ответе на введение потолка цен на газ преждевременно

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Дмитрий Песков

Говорить об ответных шагах России на введение потолка цен на газ пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта ситуация анализируется, и дальнейшие шаги будут предприняты исходя из результатов анализа.

Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. После того как анализ будет завершен, будут формулироваться дальнейшие шаги, — подчеркнул представитель Кремля.

22 декабря Совет ЕС утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» Европы к России и «бессилием повлиять на ситуацию».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.