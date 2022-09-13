В Кремле оценили возможность объявления мобилизации в стране Песков: власти не рассматривают вопрос мобилизации в России

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Речь о полной или частичной мобилизации в России сейчас не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящий момент эта возможность не рассматривается.

В настоящий момент — нет, об этом речь не идет, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о ракетных ударах ВС РФ по инфраструктуре Украины и вероятности всеобщей мобилизации. Он порекомендовал обращаться за соответствующей информацией в Минобороны.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что в России необходимо провести полную мобилизацию для победы в специальной операции на Украине. Парламентарий добавил, что в этом вопросе общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что в настоящее время нет необходимости в принятии такого решения.