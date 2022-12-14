В Кремле оценили возможность новогоднего перемирия с Украиной Песков: новогоднее перемирие между Москвой и Киевом не обсуждается

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подобных предложений ни от кого не поступало.

Нет, никаких предложений [о перемирии] ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня, — сказал представитель Кремля.

Ранее бывший американский дипломат, профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж предположил, что Москва и Киев могут заключить перемирие на зимнее время года, так как это будет отвечать военным целям как России, так и Украины. При этом он усомнился в возможности скорого установления постоянного мира между государствами.

В ответ на это генерал армии России Владимир Болдырев заявил, что Москва не может заключить зимнее перемирие с Киевом, иначе Украина сможет пережить зиму, вооружит свои войска и начнёт сопротивляться ещё яростнее с новыми силами. По мнению экс-генерала, в настоящее время главная задача российских военных — это устоять на Херсонском направлении, после чего можно будет идти в контрнаступление на Николаев, а также продолжать атаковать в Донбассе.