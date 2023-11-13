В Кремле оценили возможность контактов Путина и Шольца Песков: Путин всегда открыт к диалогу с лидерами европейских стран

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Владимир Путин и Олаф Шольц

Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам, тем более на высшем уровне, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Москвой. Однако, по словам Пескова, которые приводит ТАСС, любые контакты должны быть результативными.

Президент никогда не исключает контактов, всегда говорит о своей открытости. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов, не просто ради самого процесса, а ради результата. Сейчас, судя по заявлениям представителей ФРГ, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу какого-то учета интересов РФ. С другой стороны, время способствует трансформации позиции целого ряда стран, — уточнил Песков.

Ранее Шольц заявил, что необходимо продолжать диалог с президентом России по конфликту на Украине. При этом, по его словам, для переговоров с Киевом Кремлю нужно выполнить ключевое условие и вывести войска с территории страны.

Вместе с тем Германия продолжает поставлять вооружение для ВСУ. Так, Шольц заявил, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества он отметил, что зенитная система может понадобиться ВСУ в зимний период