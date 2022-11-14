В Кремле оценили возможность контактов Путина и Нетаньяху в ближайшее время Песков исключил возможность контактов Путина и Нетаньяху в данный момент

Организовывать контакты президента РФ Владимира Путина и избранного премьера Израиля Биньямина Нетаньяху пока рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с тем, что процесс создания коалиции в Израиле может быть продолжительным и непростым.

Пока рано [контактировать с премьером Израиля], — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что партия «Ликуд» во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху лидирует по итогам выборов в кнессет (парламент) Израиля, набирая 30 мест. Партия «Еш агид» действующего премьера Яира Лапида на втором месте, претендуя на 22 мандата. На третьем месте — крайне правая религиозная партия «Религиозный сионизм» Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича, которая может рассчитывать на 15 мандатов.

Как заявил политолог Георгий Федоров, в случае победы его партии на выборах Нетаньяху может вернуться на пост и помочь России, сыграв большую роль в ее переговорном процессе с Украиной. По словам эксперта, Нетаньяху имел хорошие отношения с президентом России, и они всегда находили общий язык даже в непростых вопросах.