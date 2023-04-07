В Кремле оценили возможность КНР «прогнуться» под влиянием Запада Песков заявил, что Пекин не меняет позицию под внешним влиянием

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) во время церемонии встречи

Китай — серьезная держава и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Кремль отслеживал сообщения про переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине.

Китай - это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет, — сообщил Песков.

Макрон прибыл в Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее востоковед Андрей Островский высказал мнение, что этот визит не приведет ни к каким результатам.

Лидер Китая заявил по итогам встречи с Макроном, что Пекин продолжит стремиться к мирному разрешению ситуации на Украине. Си Цзиньпин отметил, что КНР готова совместно с Францией призвать международное сообщество к сдержанности и соблюдению норм международного права.