В Кремле оценили возможность изменения отношений с ФРГ и Австрией Песков выразил надежду на грядущее изменение отношений с властями ФРГ и Австрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не наблюдает позитивных изменений в отношении к России со стороны политиков Германии и Австрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал данные немецких СМИ, которые отметили рост уровня поддержки России и ее лидера Владимира Путина среди граждан ФРГ и Австрии, передает ТАСС. Песков предположил, что в дальнейшем избиратели сами «порекомендуют определенные корректировки линии» по отношению к РФ.

Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут, — сказал Песков.

Ранее обозреватель Герхард Лехнер сообщил, что Россия и ее президент Владимир Путин имеют внушительное число сторонников в Австрии и Германии, тогда как впечатление о единодушной поддержке Украины среди немцев и австрийцев является обманчивым. По словам Лехнера, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой.

Кроме того, в Австрии и Германии зреет недовольство экономическими последствиями антироссийских санкций, среди которых растущая инфляция и чудовищные цены, а также ожидаемый дефицит газа. В связи со всем этим президент Украины Владимир Зеленский воспринимается как «поджигатель войны», мешающий установлению мира.