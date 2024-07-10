В Кремле оценили возможность амнистии для тяжелобольных заключенных Песков заявил, что у Кремля нет планов по амнистии для тяжелобольных заключенных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не рассматривают возможность введения амнистии для тяжелобольных заключенных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о подобной практике в Белоруссии, о которой 3 июля объявил глава республики Александр Лукашенко.

В настоящий момент таких планов в Кремле нет, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также прокомментировал ситуацию с осужденным по делу о госизмене публицистом Владимиром Кара-Мурзой (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который находится в тюремной больнице. Он подчеркнул, что у Кремля нет «возможности наблюдать за этой ситуацией».

У нас есть соответствующие ведомства — ФСИН, — которые занимаются работой с заключенными. Это не входит в нашу прерогативу, — объяснил Песков.

Президент России Владимир Путин при этом 29 мая подписал закон о немедленном освобождении осужденного с тяжелым заболеванием из мест лишения свободы при наличии постановления суда. Закон направлен на гуманизацию системы ФСИН. В Госдуме объяснили, что в УПК РФ предложили внести дополнения, поскольку действующее законодательство не полностью отвечает Конституции, так как подобное постановление судьи может быть обжаловано в течение 15 дней, из-за чего осужденные продолжают находиться под стражей.