В Кремле оценили визит Ким Чен Ына в Россию Песков: визит Ким Чен Ына в Россию был весьма насыщенным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном (второй справа) в ходе осмотра космодрома Восточный

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был весьма насыщенным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, часть мероприятий с президентом страны Владимиром Путиным прошла конструктивно. Песков подчеркнул, что стороны договорились развивать отношения во всех возможных областях.

Визит прошел насыщенно. Это президентская часть, прошла весьма конструктивно. Далее наш гость из Северной Кореи имел возможность ознакомиться с объектами ВС РФ, военно-промышленного комплекса, гражданского авиастроения. На основании этой поездки он смог сформулировать предложения по сотрудничеству, которое интересно КНДР, — сказал он.

Россия оказалась первым государством, которое лидер КНДР посетил с начала пандемии, когда границы страны были закрыты. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, затем отправился в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын 16 сентября приехал в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31. 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет.