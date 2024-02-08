В Кремле оценили вероятность возобновления зерновой сделки Песков заявил, что предпосылок для возобновления зерновой сделки сейчас нет

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Предпосылки для того, чтобы зерновая сделка была возобновлена, в настоящий момент отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что ее положения в отношении России не были выполнены, передает ТАСС.

В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в ее том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России, поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим, — сказал Песков.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, направленное на создание безопасного коридора для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю. Договор перестал действовать в июле 2023 года.

Ранее Песков уже заявил, что обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены. По его словам, речь идет об условиях, выдвинутых РФ. Песков подчеркнул, что никаких обсуждений насчет возобновления действия сделки не ведется. Заключение новых соглашений также не планируется.

При этом генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что во всемирной организации не видят смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. По его словам, специалисты ООН рассматривают новые формы соглашения.