В Кремле оценили вероятность поставок оружия Киеву из Латинской Америки Песков: Кремль будет отслеживать ситуацию с поставкой оружия Украине из Латинской Америки

Фото: U.S. Air Force photo/Jim Bove/flickr

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, «в наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью».

Здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать, — заявил Песков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».

Ранее стало известно, что в рамках очередного пакета помощи американское руководство планирует направить Украине несколько боевых бронированных машин (БМП) Stryker. При этом в списке вооружений не оказалось танков Abrams. Такое решение связано со сложностями обслуживания американских танков, а не с опасениями о риске эскалации конфликта.